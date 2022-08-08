Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW) є одним із найбільших благодійних фондів з охорони та захисту тварин у світі. У 2022 році в організації створили Всесвітній день кішок, щоб привернути увагу до жорстокого поводження із котами й розповісти, як їх захистити та забезпечити комфортне життя.

До слова Всесвітній день кота: патріотичні картинки з котиками від художниці з Дніпра

У 2020 році право піклування про Всесвітній день кота було передано неприбутковій британській Міжнародній організації догляду за котами, яка з 1958 року турбується про добробут та покращення життя котів.

Дати святкування Всесвітнього дня кішок

Здебільшого у світі це свято відзначають 8 серпня. Але є й інші дати, коли присвячують дні чотирилапим улюбленцям: 17 лютого (Польща), 22 лютого (Японія), 17 листопада (Італія), 19 і 29 жовтня (США).

Цей день має важливе значення не лише для любителів кішок, а й для всіх тих, хто любить тварин і готовий хоч якось попіклуватися про них.



Історія свята Всесвітнього дня котів / Фото Senfil.net

Цікаві факти про котів

Слух середньостатистичної кішки як мінімум в п'ять разів гостріший, ніж слух у дорослої людини.

Коти можуть повертати вуха на 180 градусів.

Перша виставка кішок була проведена у 1871 році в Лондоні.

Кішки набагато голосніші, ніж собаки. Вони можуть видавати до 100 різних звуків, на відміну від собак, які можуть видавати тільки близько 10.

Муркотіння у котів означає не лише щастя. Коти також муркочуть, коли відчувають стрес, біль, тривогу чи хворобу.

Кішки ходять як верблюди і жирафи. Послідовність їхньої ходьби включає спочатку праві лапи, а потім обидві ліві. Це означає, що кішка рухає вперед відразу половину свого тіла.



Міжнародний день котів: цікаві факти про котів / Фото "Преса"