Стереотипам – ні: привітання у картинках з Днем білявок

Міжнародний день білявок щорічно святкують 31 травня. За однією з версій, День білявок ввели американські юристки, яким набридли стереотипи щодо обмежених розумових здібностей жінок зі світлим кольором волосся. Тому ми зібрали для вас красиві картинки-привітання з Днем білявок.

Започаткування такого свята мало не дуже позитивні причини. Йдеться про сексизм: у 2001 році жінки-юристи в Америці усвідомили, що саме через колір волосся колеги-чоловіки не сприймають їх серйозно. Також цей скептицизм до білявок супроводжувався іншими стереотипами. Вперше мітинг проти дискримінації білявок провели 9 липня 2001 року. А вже у 2003 році ЮНЕСКО затвердило це свято на офіційному рівні. 24 Канал підготував добірку привітань у картинках з Днем білявок.

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Картинки-привітання з Днем білявок



З Днем білявок / Фото Joy Pup



З Днем білявок / Фото Joy Pup



З Днем білявок / Фото Joy Pup



З Днем білявок / Фото Amazing Ukraine



З Днем білявок / Фото InfoRoom



З Днем білявок / Фото Amazing Ukraine



З Днем білявок / Фото Апостроф



З Днем білявок / Фото Amazing Ukraine



З Днем білявок / Фото Привітання.топ