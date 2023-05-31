Начало такого праздника имели не очень положительные причины. Речь идет о сексизме: в 2001 году женщины-юристы в Америке осознали, что именно из-за цвета волос коллеги-мужчины не воспринимают их серьезно. Также этот скептицизм к блондинкам сопровождался другими стереотипами. Впервые митинг против дискриминации блондинок провели 9 июля 2001 года. А уже в 2003 году ЮНЕСКО утвердило этот праздник на официальном уровне. 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках с Днем блондинок.

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Картинки-поздравления с Днем блондинок



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Joy Pup



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото InfoRoom



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото Апостроф



С Днем блондинок / Фото Amazing Ukraine



С Днем блондинок / Фото Поздравление.топ