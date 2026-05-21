Наша редакція підготувала красиві привітання у картинках і прозі зі святом Вознесіння Господнього. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати позитивні емоції.

Вознесіння Христове 2026: як привітати у картинках і прозі?

Мої найрідніші, з Вознесінням Господнім! Цей день особливий – він про надію, про силу духу, про любов, яка вища за все. Нехай Господь береже вас, захищає у труднощах і дає сили долати всі випробування. Я вдячний, що ви є поруч – ваші серця для мене найбільше багатство. Хай Бог буде з вами завжди, у кожному слові, у кожному кроці, в кожному подиху.

З Вознесінням Господнім, мої хороші! Нехай цей день стане початком нового – спокійнішого, світлішого, добрішого. Люблю вас і дякую Богові, що ми є одне в одного.

Привітання з Вознесінням Господнім 2026 / Колаж 24 Каналу

Вітаю вас зі святом Вознесіння Христового! Хай благодать зійде на ваш дім і наповнить його затишком, добром і любов’ю. Нехай у серці буде мир, у думках – мудрість, а в родині – єдність. Бережіть себе та дякуйте Богові за кожен прожитий день.

Нехай Вознесіння Господнє принесе з собою оновлення душі й тиху радість у серце. Бажаю, щоб кожна думка була наповнена вірою, а кожен крок – благословенням. Пам’ятайте: ми ніколи не самі – Бог з нами в усьому. Світлого, теплого й доброго вам свята!

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай у серці буде спокій, у душі - віра, а поруч завжди будуть ті, хто любить. Бажаю світла в кожному дні та Божого захисту на кожному кроці.

Дорогі мої, вітаю зі святом Вознесіння! Нехай кожна мить буде наповнена добром, надією й теплом. Прошу у Господа миру для нашого дому, радості для душі й міцного здоров’я для всіх. Нехай Його благословення завжди буде з вами.

Христос вознісся! Нехай Господь веде вас дорогою віри й оберігає від зла. Хай серце ваше завжди відгукується на добро, а душа знаходить спокій у молитві. Зичу щастя, гармонії й щирої радості на кожен день.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.