Колись наші предки у цей день пекли печиво, яке було схоже на драбину. Казали, що саме по ній Господь йде до неба. Такі смаколики люди брали з собою, коли збиралися відвідати померлих родичів, пише LifeStyle 24.

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Напередодні свята християни йдуть до храму, аби посповідатися та причаститися, а на саме Вознесіння – на урочисту службу Божу. Люди просять в Ісуса Христа здоров'я для всієї сім'ї. Вважається, що у цей день він їх чує.

З нагоди світлого свята ми зібрали добірку чарівних привітань у картинках. Надішліть їх сьогодні усім своїм рідним та зберіться за великим столом!

Картинки-привітання з Вознесінням Господнім

Свято Вознесіння Господнього / Фото with_love_card

Свято Вознесіння Господнього / Фото forumsmile.com.ua

Свято Вознесіння Господнього / Фото forumsmile.com.ua

Свято Вознесіння Господнього / Фото Радіо MAXIMUM

Свято Вознесіння Господнього / Фото Радіо MAXIMUM

Свято Вознесіння Господнього / Фото Amazing Ukraine

Свято Вознесіння Господнього / Фото Amazing Ukraine

Свято Вознесіння Господнього / Фото listivki.com.ua

Свято Вознесіння Господнього / Фото listivki.com.ua

Свято Вознесіння Господнього / Фото Etnosoft

Дорогі українці, щиро вітаємо вас з Вознесінням Господнім! Бажаємо, щоб у домівках якнайшвидше запанували мир, спокій та затишок.