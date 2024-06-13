Когда-то наши предки в этот день пекли печенье, которое было похоже на лестницу. Говорили, что именно по ней Господь идет к небу. Такие вкусности люди брали с собой, когда собирались посетить умерших родственников, пишет LifeStyle 24.

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Накануне праздника христиане идут в храм, чтобы исповедаться и причаститься, а на само Вознесение – на торжественную службу Божью. Люди просят у Иисуса Христа здоровья для всей семьи. Считается, что в этот день он их слышит.

По случаю светлого праздника мы собрали подборку волшебных поздравлений в картинках. Отправьте их сегодня всем своим родным и соберитесь за большим столом!

Картинки-поздравления с Вознесением Господним

Праздник Вознесения Господня / Фото with_love_card

Праздник Вознесения Господня / Фото forumsmile.com.ua

Праздник Вознесения Господня / Фото forumsmile.com.ua

Праздник Вознесения Господня / Фото Радио MAXIMUM

Праздник Вознесения Господня / Фото Радио MAXIMUM

Праздник Вознесения Господня / Фото Amazing Ukraine

Праздник Вознесения Господня / Фото Amazing Ukraine

Праздник Вознесения Господня / Фото listivki.com.ua

Праздник Вознесения Господня / Фото listivki.com.ua

Праздник Вознесения Господня / Фото Etnosoft

Дорогие украинцы, искренне поздравляем вас с Вознесением Господним! Желаем, чтобы в домах как можно быстрее воцарились мир, покой и уют.