Когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты многих религиозных праздников изменились. Что и когда будем отмечать теперь, расскажет LifeStyle 24.

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Календарь религиозных праздников на июнь 2024

1 июня – святого мученика Юстина философа и тех, что с ним.

2 июня – святого Никифора.

3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.

4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.

5 июня – Отдание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского.

6 июня – преподобного Виссариона чудотворца; преподобного Илариона Нового, игумена Далматской обители.

7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Анкирского.

8 июня – перенесение мощей святого великомученика Феодора Тирона.

9 июня – Неделя Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского.

11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

12 июня – Отдание Пасхи; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского.

13 июня – Вознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкусии Кипрской; преподобного Антония Падуанского.

14 июня – святого пророка Елисея; святого Мефодия, патриарха Царьградского.

15 июня – святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского.

16 июня – Неделя Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского.

17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского.

18 июня – святого мученика Леонтия.

19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня по плоти.

20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского.

21 июня – Вознесение; святого мученика Юлиана Тарсийского.

22 июня – Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

23 июня – Сошествие Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница); святой мученицы Агриппины.

24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя.

25 июня – святой преподобномученицы Февронии.

26 июня – преподобного Давида, что в Солуни; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы.

27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприимца.

28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

29 июня – Отдание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла.

30 июня – Неделя всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.