Когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты многих религиозных праздников изменились. Что и когда будем отмечать теперь, расскажет LifeStyle 24.
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Календарь религиозных праздников на июнь 2024
1 июня – святого мученика Юстина философа и тех, что с ним.
2 июня – святого Никифора.
3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним.
4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского.
5 июня – Отдание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского.
6 июня – преподобного Виссариона чудотворца; преподобного Илариона Нового, игумена Далматской обители.
7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Анкирского.
8 июня – перенесение мощей святого великомученика Феодора Тирона.
9 июня – Неделя Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского.
10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского.
11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
12 июня – Отдание Пасхи; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского.
13 июня – Вознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкусии Кипрской; преподобного Антония Падуанского.
14 июня – святого пророка Елисея; святого Мефодия, патриарха Царьградского.
15 июня – святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского.
16 июня – Неделя Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского.
17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского.
18 июня – святого мученика Леонтия.
19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня по плоти.
20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского.
21 июня – Вознесение; святого мученика Юлиана Тарсийского.
22 июня – Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
23 июня – Сошествие Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница); святой мученицы Агриппины.
24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя.
25 июня – святой преподобномученицы Февронии.
26 июня – преподобного Давида, что в Солуни; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы.
27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприимца.
28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.
29 июня – Отдание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла.
30 июня – Неделя всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.