Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах для рідних і близьких

Вознесіння Господнє – це одне з 12 найважливіших церковних свят. Щороку його відзначають на 40-й день після Великодня. Це день завершення земного шляху Ісуса Христа.

Після свого воскресіння Ісус Христос з'являвся в земному світі ще протягом 40 днів, тож 2023 року Вознесіння Господнє настає у четвер шостого тижня після 16 квітня, тобто 25 травня. Це останній день, коли можна вітатися "Христос воскрес", а у храмах ховають плащаницю. 24 Канал зібрав найкращі привітання зі світлим святом у віршах.

Не пропустіть Привітання з Вознесінням Господнім: картинки та листівки до великого свята

Найкращі привітання з Вознесінням Господнім у віршах

Зі святом сьогодні

Я вас вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я вам бажаю!

Вам бажаю щастя,

Надії і любові!

І Господи вас Боже

У всьому благослови!

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

Вітаю зі святом,

З Господнім Вознесінням!

Нехай буде життя твоє сповнене

Великим осяянням!

***

Сорок днів після паски минуло,

І ми святкуємо люди сьогодні,

Як же серцю зараз добре,

Свято шануємо Вознесіння Господнє.

На душі розлилася благодать,

Славімо Господа в церкві і храмі,

І в молитвах його вихваляти,

У це свято ми будемо словами

Нехай сьогодні приходить у твій дім,

Море радості, щастя, спокою,

І навіки поселяться в ньому,

Як Господь у твоєму серці з тобою!

Вознесіння Господнє – привітання у віршах / Фото Liza Ua

***

Сьогодні Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Щоб світ добрішим став, ніжніше,

Ще трішечки чесніше.

Христос повідав всій землі,

Як жити завжди в добрі, теплі.

Всі виконувати заповіді божі,

Все робіть ви дуже обережно.

Чи не нашкодите людям ви ненароком,

Щоб не викликати в вас терзання.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

Вітаю зі святом,

З Господнім Вознесінням!

Нехай буде життя твоє сповнене

Великим осяянням!

***

Всім Христове відкуплення;

Дар безцінний на століття.

Вітаємо з Вознесінням

Ісуса в хмари.

Він вознісся, щоб вірили

Ми у велич Творця,

І Законом Божим міряли

Життя з народження і до кінця.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!

***

Вознісся Він на небо,

Щоб захищати людей!

Бажаю в Вознесіння —

Вам відданих друзів,

Щоб брехня з життя вашої

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров’я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!