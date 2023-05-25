Вознесіння Господнє – велике християнське свято, одне з 12 головних подій. Церква вшановує день, коли Ісус Христос зібрав апостолів та в їхній присутності на горі Елеон вознісся на небо. 24 Канал зібрав картинки-привітання й листівки, якими варто сьогодні привітати рідних та близьких.
До теми Вознесіння Господнє 2023: історія свята, традиції і що не можна робити в цей день
Картинки-привітання зі святом Вознесіння
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото ПОН
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Апостроф"
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "РБК-Україна"
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Ліза"
Картинки-привітання зі святом Вознесіння / Фото "Гарні слова"