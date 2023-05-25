Після свого воскресіння Ісус Христос з'являвся в земному світі ще протягом 40 днів, тож 2023 року Вознесіння Господнє настає у четвер шостого тижня після 16 квітня, тобто 25 травня. Це останній день, коли можна вітатися "Христос воскрес", а у храмах ховають плащаницю. 24 Канал зібрав найкращі привітання зі світлим святом у віршах.
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Найкращі привітання з Вознесінням Господнім у віршах
Зі святом сьогодні
Я вас вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я вам бажаю!
Вам бажаю щастя,
Надії і любові!
І Господи вас Боже
У всьому благослови!
***
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
Вітаю зі святом,
З Господнім Вознесінням!
Нехай буде життя твоє сповнене
Великим осяянням!
***
Сорок днів після паски минуло,
І ми святкуємо люди сьогодні,
Як же серцю зараз добре,
Свято шануємо Вознесіння Господнє.
На душі розлилася благодать,
Славімо Господа в церкві і храмі,
І в молитвах його вихваляти,
У це свято ми будемо словами
Нехай сьогодні приходить у твій дім,
Море радості, щастя, спокою,
І навіки поселяться в ньому,
Як Господь у твоєму серці з тобою!
Вознесіння Господнє – привітання у віршах / Фото Liza Ua
***
Сьогодні Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
***
Щоб світ добрішим став, ніжніше,
Ще трішечки чесніше.
Христос повідав всій землі,
Як жити завжди в добрі, теплі.
Всі виконувати заповіді божі,
Все робіть ви дуже обережно.
Чи не нашкодите людям ви ненароком,
Щоб не викликати в вас терзання.
***
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
Вітаю зі святом,
З Господнім Вознесінням!
Нехай буде життя твоє сповнене
Великим осяянням!
***
Всім Христове відкуплення;
Дар безцінний на століття.
Вітаємо з Вознесінням
Ісуса в хмари.
Він вознісся, щоб вірили
Ми у велич Творця,
І Законом Божим міряли
Життя з народження і до кінця.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!
***
Вознісся Він на небо,
Щоб захищати людей!
Бажаю в Вознесіння —
Вам відданих друзів,
Щоб брехня з життя вашої
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки.
***
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!