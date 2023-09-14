Воздвиження Хреста Господнього: усі важливі заборони та прикмети на день

14 вересня у церковному календарі – Воздвиження Хреста Господнього. У цей день християни дотримуються суворого посту. Що не можна робити в цей день та прикмети на сьогодні – далі.

За новим церковним календарем 14 вересня ми святкуємо Воздвиження Хреста Господнього. Це одне з 12 найважливіших церковних свят. 24 Канал зібрав, яких заборон треба дотримуватись християнам.

До слова Воздвиження Хреста Господнього в Україні: коли святкуватимемо цього року

Що не можна робити в цей день

У цей день віряни дотримуються суворого посту. Тому не можна вживати м'ясні та молочні продукти, а також яйця.

Сьогодні заборонено сваритися, конфліктувати з близькими. Не бажайте у цей день нікому зла – воно повернеться. Не можна й пліткувати.

У свято Воздвиження краще відмовитися від важкої фізичної праці. Не рекомендується займатися рукоділлям – вишивкою, в'язанням, шиттям.

Предки вірили, що у цей день виповзають змії. Тому не ходили біля водойм та до лісу.

Сьогодні також краще не починати нових справ. Вважалось, що у цей день починання не вдаються.

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього