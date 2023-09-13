У цей день віряни вшановують одну важливу подію. Йдеться про віднайдення хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, Син Божий. Саме тому свято належить до 12 найбільших у році. А коли припадає Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч – підкаже 24 Канал.

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Воздвиження Хреста Господнього: дата у 2023 році

Раніше цю подію відзначали за юліанським календарем 27 вересня. Але з 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Згідно з ним, дата переноситься на 13 днів раніше. Тому у цьому році Воздвиження Хреста Господнього відзначатимуть 14 вересня.

Хоча вибір переходити на новоюліанський календар, чи ні, залишається за релігійними громадами та монастирями.

Відомо, що в 326 році було прийнято рішення відшукати хрест Ісуса. У результаті розкопок біля гори Голгофа знайшли три хрести. Зрозуміти, на якому з них розіп'яли Ісуса, було складно. Допомогло у цій ситуації диво. Одна з жінок зцілилась після того, як доторкнулась до одного з хрестів.