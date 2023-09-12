Трійця є символом закінчення всіх земних справ Сина Божого на землі. Подію вшановують кожного року на 50-ий день від Воскресіння Господнього. Коли будемо відзначати Трійцю у 2024 році – розкаже 24 Канал.

Цікаво Коли святкуватимемо Великдень у 2024 році: вже є нова дата

Коли відзначатимемо Трійцю у 2024: нова дата

З 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Через такі зміни, певні свята будуть відзначати по-новому.

Утім, Трійця до цих свят не належить, тому що її дата повністю залежить від Великодня. А його дату визначають за Пасхалією – методом обчислення від Дня весняного рівнодення (21 березня).

Тоді очікується настання першого повного місяця. І от після того, як він з'явився, перша неділя вважається днем, коли ми відзначаємо Великдень. У вирахуванні цієї дати греко-католицька церква використовує григоріанський календар, а православна – юліанський.

Тож у 2024 році католики святкуватимуть Великдень 31 березня, а Трійцю – 19 травня. А от православні християни будуть відзначати Воскресіння Господнє аж 5 травня, тоді як Зелені свята – 23 червня.