Троица – символ окончания всех земных дел Сына Божьего на земле. Событие чествуют каждый год на 50-й день от Воскресения Господня. Когда будем отмечать Троицу в 2024 году – расскажет 24 Канал.

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Когда отметим Троицу в 2024: новая дата

С 1 сентября Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новый юлианский календарь. Из-за таких изменений некоторые праздники будут отмечать по-новому.

Впрочем, Троица к этим праздникам не принадлежит, потому что ее дата полностью зависит от Пасхи. А её дату определяют по Пасхалии – методу исчисления от Дня весеннего равноденствия (21 марта).

Тогда ожидается наступление первого полнолуния. И вот после того, как он появился, первое воскресенье считается днем, когда мы отмечаем Пасху. В вычислении этой даты греко-католическая церковь использует григорианский календарь, а православная – юлианский.

Поэтому в 2024 году католики будут праздновать Пасху 31 марта, а Троицу – 19 мая. А вот православные христиане будут отмечать Воскресение Господне 5 мая, тогда как Троицу – 23 июня.