Уже с 1 сентября Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь. Согласно ему, ряд праздников изменяет свои даты. Попадает ли в этот список Воскресение Христово – расскажет 24 Канал.

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Когда Пасха в 2024 году

Пасха является переходным религиозным праздником. Это означает, что его дата ежегодно меняется. К тому же православная и католическая церкви используют разную Пасхалию – способ вычета даты праздника.

В первую очередь отталкиваются от Дня весеннего равноденствия – 21 марта. Затем ждут, когда появится первая полнолуние: первое воскресенье после его появления становится днем, когда мы празднуем Пасху. В исчислении этой даты греко-католическая церковь руководствуется григорианским календарем, а вот православная – юлианским.

Стоит отметить, что весеннее равноденствие и полнолуние – в этом смысле являются вычисляемыми датами, а не астрономическими явлениями. И вот юлианский календарь отличается большей неточностью, чем григорианский. Поэтому из-за такой погрешности со временем возникла разница в несколько дней.

Католическая церковь давно решила эту проблему, перейдя на григорианский календарь. В то время как православные христиане остаются на действующей пасхалии – методе исчисления даты Пасхи по юлианскому календарю.

Поэтому в 2024 году католики будут отмечать Пасху 31 марта, а православные христиане – 5 мая.