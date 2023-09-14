За новим церковним календарем 14 вересня ми святкуємо Воздвиження Хреста Господнього. Це одне з 12 найважливіших церковних свят. 24 Канал зібрав, яких заборон треба дотримуватись християнам.
До слова Воздвиження Хреста Господнього в Україні: коли святкуватимемо цього року
Що не можна робити в цей день
У цей день віряни дотримуються суворого посту. Тому не можна вживати м'ясні та молочні продукти, а також яйця.
Сьогодні заборонено сваритися, конфліктувати з близькими. Не бажайте у цей день нікому зла – воно повернеться. Не можна й пліткувати.
У свято Воздвиження краще відмовитися від важкої фізичної праці. Не рекомендується займатися рукоділлям – вишивкою, в'язанням, шиттям.
Предки вірили, що у цей день виповзають змії. Тому не ходили біля водойм та до лісу.
Сьогодні також краще не починати нових справ. Вважалось, що у цей день починання не вдаються.
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього
- На Воздвиження закінчилось бабине літо – не чекайте потеплінь аж до весни.
- Північний вітер обіцяє тепле літо.
- Усі мухи та комарі зникли – скоро буде похолодання.
- У свято сьогодні різко похолодало – весна буде ранньою.
- Зранку заморозки – зима прийде рано.
- Сильний вітер піднявся – вітряно буде й взимку.