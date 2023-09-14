По новому церковному календарю 14 сентября мы празднуем Воздвижение Креста Господня. Это один из 12 важнейших церковных праздников. 24 Канал собрал, каких запретов следует соблюдать христианам.

К слову Воздвижение Креста Господня в Украине: когда будем праздновать в этом году

Что нельзя делать в этот день

В этот день верующие придерживаются строгого поста. Поэтому нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также яйца.

Сегодня запрещено ссориться, конфликтовать с близкими Не желайте в этот день никому зла – оно вернется. Нельзя и сплетничать.

В праздник Воздвижения лучше отказаться от тяжелого физического труда. Не рекомендуется заниматься рукоделием – вышивкой, вязкой, шитьем.

Предки верили, что в этот день выползают змеи. Поэтому не ходили у водоемов и в лес.

Сегодня также лучше не начинать новых дел. Считалось, что в этот день начинания не прибегают.

Приметы на Воздвижении Креста Господня