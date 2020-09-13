Екссоліст гурту "Время и стекло" Позитив став одним з 14 зіркових учасників шоу "Танці з зірками". Попри те, що постановки даються йому складно, артист претендує на перемогу і бачить лише одного конкурента в проєкті.

Новий сезон шоу "Танці з зірками" став найобговорюванішою прем'єрою осені передусім завдяки фантастичному складу учасників. В інтерв'ю для програми "Світське життя" кумир молоді Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) поділився враженнями від перших репетицій.

До теми Історія з життя: Юлія Саніна готує вкрай особистий номер для 3 ефіру "Танців з зірками"

Артист не приховує, що за танці у їхньому дуеті "Время и стекло" відповідала Надя Дорофєєва. Співачка тріумфувала в першому сезоні оновленого проєкту "Танці з зірками" в парі з Євгеном Котом, ставши срібною призеркою. Попри всю складність опанування нових стилів, Позитив з Юлією Сахневич здаватися не збирається та прагне перевершити успіх колеги.

"Мені здається, що треба дійти до фіналу і виграти", – прокоментував свої очікування від шоу музикант.

Він запевняє, що професія хореографа – недооцінена. Для нього, як для репера, важко даються стандарти, зокрема вальс, з яким він вийшов на паркет у першому ефірі шоу. Позитив зізнається, що пітніє, коли просто стоїть у стійці.

Головний конкурент Позитива в "Танцях з зірками"

Організатори проєкту розпалюють конкуренцію між Позитивом і кумиром жіночої аудиторії Олегом Винником. Однак сам репер запевняє, що народний улюбленець і секс-символ "Танців з зірками" для нього не конкурент. На думку Позитива, головною претенденткою на перемогу є ексучасниця гурту "ВіаГра" Санта Дімопулос.

Головний конкурент – мені здається, що це буде Санта. Після цього шоу всі вовчиці Олега Винника будуть моїми,

– амбіційно заявив Позитив.