Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала підготовку до третього прямого ефіру шоу "Танці з зірками". Співачка зізналась, що на паркет з Дмитром Жуком вийде з чуттєвою постановкою та поділиться болісною історією з життя.

Вже завтра, 13 вересня, відбудеться третій випуск популярного проєкту "Танці з зірками". Наразі 13 пар тримають в таємниці стилі танців, з якими вийдуть на паркет. Проте одна з фавориток глядачів Юлія Саніна привідкрила завісу таємничості та розповіла про третій танець в інстаграм-профілі.

До теми У вишуканій сукні з пікантними розрізами: Юлія Саніна вразила образом на світському заході

Разом з Дмитром Жуком зірка вже показала запальне ча-ча-ча в першому ефірі та пристрасну румбу в другому. Юлія Саніна натякнула, що цього разу номер буде чуттєвим.

Однак, попри те, що співачка прийшла на проєкт, аби розкрити свою сексуальність, лірична постановка дається їй куди важче. Вона зізналась, що заради танцю їй доведеться пригадати болісне відчуття самотності, яке пережила в минулому.

Всі одночасно ускладнюється і спрощується саме тому, що ми будемо танцювати історію з мого життя. Мені доведеться дістати з глибини минулого те почуття самотності, яке воліла б забути,

– поділилась співачка.

Фото з підготовки Юлії Саніної до 3 ефіру "Танців з зірками"

Для репетицій в танцювальному залі фронтвумен гурту The Hardkiss обрала зручне вбрання чорного кольору. На ній лосини, спортивний топ та прозора футболка в сіточку. Займалась Саніна босоніж і без косметики, зібравши волосся у хвіст.

Партнер зірки Дмитро Жук постав у чорній футболці з принтом та широких штанах. На камеру вони показали кілька ніжних поз, а співачка не приховувала свого хвилювання і виглядала дуже зосередженою.



Юлія Саніна готується до "Танців з зірками" / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна готується до "Танців з зірками" / Фото Instagram / @the_hardkiss