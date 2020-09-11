Фронтвумен гурту The Hardkiss та учасниця шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна підкорила світським виходом. Для церемонії нагородження національною премією "Жінка України 2020" співачка обрала вишукану сукню, яка вигідно підкреслила її фігуру.

На особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна похизувалась черговою нагородою. Вона здобула перемогу в номінації "Шоу-бізнес" національної премії "Жінка України 2020", яка відбувається четвертий рік поспіль.

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На сцену за статуеткою розкішна артистка вийшла в ефектній сукні, у якій не залишилась непоміченою. Вона обрала чорне приталене вбрання з білими смужками по всій довжині. Тендітну талію зірки підкреслювала вставка з зображеннями чоловіків і жінок у танці.

Елегантному образу "перчинки" додали високі розрізи посередині. Попри те, що декольте Юлії Саніної було повністю закрите, оголена спина додавала пікантності жіночному вигляду. Сукню, яка бездоганно підкреслювала струнку фігуру, співачка доповнила нюдовими босоніжками на високих підборах.

Волосся фронтвумен гурту The Hardkiss залишила розпущеним, вклавши назад. Свою чарівну зовнішність вона довершила легким, ледь помітним макіяжем та ніжними сережками.

"Вдячна. Національна премія "Жінка України", – лаконічно прокоментувала Юлія Саніна нагороду в мережі.



Юлія Саніна у вишуканій сукні / Фото Instagram / @the_hardkiss