Фронтвумен группы The Hardkiss и участница шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина покорила светским выходом. Для церемонии награждения национальной премией "Женщина Украины 2020" певица выбрала изысканное платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

На личной странице в инстаграме Юлия Санина похвасталась очередной наградой. Она одержала победу в номинации "Шоу-бизнес" национальной премии "Женщина Украины 2020", которая проходит четвертый год подряд.

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На сцену за статуэткой роскошная артистка вышла в эффектном платье, в котором не осталась незамеченной. Она выбрала черный приталенный наряд с белыми полосками по всей длине. Хрупкую талию звезды подчеркивала вставка с изображениями мужчин и женщин в танце.

Элегантному образу "перчинки" добавили высокие разрезы посередине. Несмотря на то, что декольте Юлии Саниной было полностью закрыто, обнаженная спина добавляла пикантности женственному виду. Платье, которое безупречно подчеркивало стройную фигуру, певица дополнила нюдовыми босоножками на высоких каблуках.

Волосы фронтвумен группы The Hardkiss оставила распущенными, уложив назад. Свою волшебную внешность она довершила легким, едва заметным макияжем и нежными серьгами.

"Благодарна. Национальная премия "Женщина Украины", – лаконично прокомментировала Юлия Санина награду в сети.



Юлия Санина в изысканном платье​ / Фото Instagram / @the_hardkiss