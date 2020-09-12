Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала подготовку к третьему прямому эфиру шоу "Танцы со звездами". Певица призналась, что на паркет с Дмитрием Жуком она выйдет с чувственной постановкой и поделится болезненной историей из жизни.

Уже завтра, 13 сентября, состоится третий выпуск популярного проекта "Танцы со звездами". Сейчас 13 пар держат в тайне стили танцев, с которыми выйдут на паркет. Однако одна из фавориток зрителей Юлия Санина приоткрыла завесу таинственности и рассказала о третьем танце в инстаграм-профиле.

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Вместе с Дмитрием Жуком звезда уже показала воспалительное ча-ча-ча в первом эфире и страстную румбу во втором. Юлия Санина намекнула, что на этот раз номер будет чувственным.

Однако, несмотря на то, что певица пришла на проект, чтобы раскрыть свою сексуальность, лирическая постановка дается ей куда труднее. Она призналась, что ради танца ей придется вспомнить мучительное чувство одиночества, которое пережила в прошлом.

Все одновременно усложняется и упрощается именно потому, что мы будем танцевать историю из моей жизни. Мне придется достать из глубины прошлого то чувство одиночества, которое предпочла бы забыть,

– поделилась певица.

Фото с подготовки Юлии Саниной к 3 эфиру "Танцев со звездами"

Для репетиций в танцевальном зале фронтвумен группы The Hardkiss выбрала удобный наряд черного цвета. На ней лосины, спортивный топ и прозрачная футболка в сеточку. Занималась Санина босиком и без косметики, собрав волосы в хвост.

Партнер звезды Дмитрий Жук появился в черной футболке с принтом и широким брюках. На камеру они показали несколько нежных поз, а певица не скрывала своего волнения и выглядела очень сосредоточенной.



Юлия Санина готовится к "Танцам со звездами" / Фото Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина готовится к "Танцам со звездами" / Фото Instagram / @the_hardkiss