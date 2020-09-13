Экс-солист группы "Время и стекло" Позитив стал одним из 14 звездных участников шоу "Танцы со звездами". Несмотря на то, что постановки даются ему сложно, артист претендует на победу и видит только одного конкурента в проекте.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стал самой обсуждаемой премьерой осени прежде всего благодаря фантастическому составу участников. В интервью для программы "Светская жизнь" кумир молодежи Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) поделился впечатлениями от первых репетиций.

К теме История из жизни: Юлия Санина готовит крайне личный номер к 3 эфиру "Танцев со звездами"

Артист не скрывает, что за танцы в их дуэте "Время и стекло" отвечала Надя Дорофеева. Певица торжествовала в первом сезоне обновленного проекта "Танцы со звездами" в паре с Евгением Котом, став серебряным призером. Несмотря на всю сложность освоения новых стилей, Позитив с Юлией Сахневич сдаваться не собираются и стремятся превзойти успех коллеги.

"Мне кажется, что надо дойти до финала и выиграть", – прокомментировал свои ожидания от шоу музыкант.

Он уверяет, что профессия хореографа – недооценена. Для него, как для рэпера, трудно даются стандарты, в частности вальс, с которым он вышел на паркет в первом эфире шоу. Позитив признается, что потеет, когда просто стоит в стойке.

Главный конкурент Позитива в "Танцах со звездами"

Организаторы проекта разжигают конкуренцию между Позитивом и кумиром женской аудитории Олегом Винником. Однако сам рэпер уверяет, что народный любимец и секс-символ "Танцев со звездами" для него не конкурент. По мнению Позитива, главной претенденткой на победу является экс-участница группы "ВиаГра" Санта Димопулос.

Главный конкурент, мне кажется, что это будет Санта. После этого шоу все волчицы Олега Винника будут моими,

– амбициозно заявил Позитив.