Ворожіння досі залишаються дуже популярними, а на андріївські вечорниці ворожать не тільки молоді дівчата без хлопців, але і заміжні жінки, пише 24 канал.

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Ворожіння на Андрія з гребінцем

Найпростіший та відомий спосіб ворожіння в ніч на Андрія – дочекатися появи судженого уві сні. Для цього дівчата та жінки беруть гребінець та кладуть його під подушку. Обов'язково треба примовляти під час цього: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене".

Якщо в цю ніч дівчині насниться коханий, знайомий чи будь-який чоловік, то цього року вона обов'язково зустріне своє кохання чи вийде заміж.

Ворожіння на Андрія / Фото Unsplash

Гадання на Андрія зі свічкою

Це гадання дуже схоже на ворожіння на Катерини, проте має свої особливості. Для того, щоб дізнатися свою долю, треба взяти глибоку миску з холодною водою та запалену воскову свічку.

Нахиліть свічку над водою та дайте воску крапати у миску. Роздивіться, які фігури зробив віск – тепер усе залежить від уяви та здогадливості дівчини. А деякі стверджують, що у візерунках можна побачити першу букву ім'я свого майбутнього нареченого.

Ворожіння на Андрія / Фото Unsplash

Ворожіння кільцями на Андрія

Для цього способу ворожка має підготувати 4 кільця – золоте, срібне, з коштовним каменем та звичайний перстень. Також треба насипати в тарілку пшениці й запустити туди перстені.

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Заплющте очі та дістаньте першу каблучку, яку ви відчули в пшениці. Кожна з них має значення:

Золота – ворожка скоро вийде заміж;

Срібна – цього року дівчина зустріне свого коханого;

З дорогоцінним камінням – ворожку полюблять у прийдешньому році;

Звичайна – пошуки кохання триватимуть далі.

Після цього ритуалу кільце треба опустити у воду та поставити її на ніч на вулицю – холод має заморозити воду. Зранку ворожка має подивитися, скільки горбків на воді з'явилося – від їхньої кількості залежить, скільки залицяльників матиме дівчина. Якщо на воді всього один горбок – ворожка скоро вийде заміж, якщо жодного – доведетьcя чекати на долю далі.

Ворожіння на Андрія / Фото Unsplash