Гадания до сих пор остаются очень популярными, а на андреевские вечерницы гадают не только молодые девушки без парней, но и замужние женщины. 24 канал.

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Гадание на Андрея с расческой

Самый простой и известный способ гадания в ночь на Андрея – дождаться появления суженого во сне. Для этого девушки и женщины берут расческу и кладут ее под подушку. Обязательно надо приговаривать во время этого: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня".

Если в эту ночь девушке приснится любимый, знакомый или любой мужчина, то в этом году она обязательно встретит свою любовь или выйдет замуж.

Гадание на Андрея / Фото Unsplash

Гадания на Андрея со свечой

Это гадание очень похоже на гадание на Екатерины, однако имеет свои особенности. Для того чтобы узнать свою судьбу, нужно взять глубокую миску с холодной водой и зажженную восковую свечу.

Наклоните свечу над водой и дайте воску капать в миску. Посмотрите, какие фигуры сделал воск – теперь все зависит от воображения и догадливости девушки. А некоторые утверждают, что в узорах можно увидеть первую букву имени своего будущего жениха.

Гадание на Андрея / Фото Unsplash

Гадание кольцами на Андрея

Для этого способа гадалка должна подготовить 4 кольца – золотое, серебряное, с драгоценным камнем и обычное кольцо. Также нужно насыпать в тарелку пшеницы и запустить туда перстни.

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Закройте глаза и достаньте первое кольцо, которое вы почувствовали в пшенице. Каждая из них имеет значение:

Золотая – гадалка скоро выйдет замуж;

Серебряная – в этом году девушка встретит своего возлюбленного;

С драгоценными камнями – гадалку полюбят в наступающем году;

Конечно, поиски любви будут продолжаться.

После этого ритуала кольцо нужно опустить в воду и поставить на ночь на улицу – холод должен заморозить воду. Утром гадалка должна посмотреть, сколько бугорков на воде появилось – от их количества зависит, сколько у поклонников будет девушка. Если на воде всего один холмик – гадалка скоро выйдет замуж, если ни одного – придется ждать судьбы дальше.

Гадание на Андрея / Фото Unsplash