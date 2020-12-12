13 декабря отмечают День Андрея Первозванного. В народе говорят, что в ночь на Андрея (с 12 на 13 декабря), происходят мистические вещи, которые могут открыть тайну будущего. Гадание на Андрея может дать ответ на многие вопросы: выйдите ли вы замуж, кто станет вашим суженым, когда будет свадьба, будете ли вы счастливы в браке и тому подобное.

Принято считать, что праздник Андрея – это традиционный день ворожбы или гадания. Дата 13 декабря по новому стилю, не привязана, на первый взгляд, ни к каким природным явлениям. Но по старому стилю это 30 ноября – последний день осени, последняя дань уважения старому Солнцу.

Читайте также Ханука: что это за праздник и как его отмечают

Гадать или не гадать

Народные традиции гадания забываются, теряя свою форму и содержание. Но в ночь на 13 декабря многие девушки хотят заглянуть в свое будущее. Однако, стоит понимать, что во время гадания человек делает выбор: он отдает свою волю, полагаясь на решение знаков или гадалки. И чем чаще он это делает, тем больше отвыкает самостоятельно искать выход из сложной ситуации, и тем больше человек становится слабым и зависимым.

К тому же, гадание – это грех против первой Божьей заповеди.

Церковь однозначно против гадания. Это – грех. Потому что с человеком через якобы магические ритуалы проводятся манипуляции с его будущим, которое известно, как мы знаем, только одному Богу. Такие ухищрения с Творцом с заглядыванием в деньгрядущий, как показывает история, ничего хорошего не предвещает. Поэтому, гадания не имеют ничего общего с церковными праздниками и традициями, их корни – в язычестве,

– пояснил священник Михаил Леда.

По его словам, сегодня из гадания все больше делают шоу, то есть это превращается в еще один способ развлечься. Ведь многие заведения в этот день предлагают попробовать погадать на свою судьбу.

"Ворожба, в какой бы форме она ни осуществлялась, является грехом", – подчеркнул священник.



Традиции гадания на Андрея

Почему гадают именно на Андрея

На Андрея, 13 декабря, юноши и девушки присматривались друг к другу во время вечеринок. После Крещения начинался сезон зимних свадеб, поэтому было вполне возможно встретить свою любовь на вечеринках именно на Андрея.

Неудивительно, что девушки в день Святого Андрея гадают на своих суженых. Это своего рода репетиция перед гаданием на Святки (Сочельник). Считается, что если девушке дважды – и в этот день, и на Святки – привидится один и тот же парень, гадание правильное и сбудется. Но даже к гаданию нужно готовиться!

Что нельзя делать перед гаданием

Если вы собираетесь в эту ночь узнать свое будущее, то вам нельзя есть ничего мясного, только хлеб и воду. Но самое главное условие – чтобы в этот день все близкие родственники были сыты. Гадают только девушки или женщины. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.



Гадание на Андрея: что нельзя делать перед гаданием

Существует множество способов предсказать свою судьбу. И если вы все-таки решились гадать на Андрея – читайте в материале о том, как это можно сделать в домашних условиях.

Гадание на варениках

Девушки лепили вареники или пирожки из дрожжевого теста. Воду для теста девушки носили ртом, а ребята их в это время смешили. Каждая девушка лепила свой особый вареник, после чего их выставляли в ряд и звали ближайшего домашнего любимца. Чей вареник или пирожок домашний любимец съест, та девушка первая выйдет замуж.

Верили, что если собака или кот занесут вареник в угол, то девушка выйдет замуж и уедет далеко от дома.

Гадание с помощью цепочки

Девушка остается одна в комнате и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Сжимая цепочку в кулаке, девушка должна сосредоточиться на том вопросе, который ее больше всего интересует. Это может быть и вопрос о будущем жениха, и о количестве детей. Четко представив, что именно интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.



Как гадать на Андрея с помощью цепочки

Есть разные интерпретации фигур, самые популярные из которых:

- круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;

- овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;

- ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;

- змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг тебя,

- запутанный узел: ждите интриг;

- треугольник: признак удачи в делах;

- бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и свадьбе;

- цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадание на чашках

Надо взять несколько непрозрачных чашек. Разложите в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, в одну налейте воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек. Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами. Лук – к слезам, хлеб – к достатку, кольцо – к свадьбе, вода – вас ожидает беременность, соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности. Если досталась чашка с сахаром, вскоре вас ожидают веселье. Деньги – станете богатым.

Гадание на мелких вещах

К вечеру собираются юноши и девушки, берут поднос, высыпают на него разные мелкие вещи: кто – колечко, кто – запонку, кто – сережку, кто – пуговицу, монету и тому подобное. Накрывают поднос полотенцем, поют, потом поднос под полотенцем несколько раз встряхивают, сбрасывают полотенце, и, не глядя, каждый тащит левой рукой какую-то из лежащих на нем безделушек.



Как гадать на Андрея на мелких вещах

Это напоминает что-то вроде домашней лотереи. Тот, кому достанется, например, монета – разбогатеет, кому достанется носовой платок– будет горевать в новом году, кому достанется ключ – приобретет новое жилье. А тот, кому достанется кольцо, должен покатить его по полу, наблюдая при этом, в какую сторону он покатится: если к двери – быть в наступающем году свадьбе.

Гадание на спичках

Предполагалось судьбу и с помощью спичек. На тарелку с водой клали две спички: один – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; второй – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.

Гадание на перекрестке

Девушки выходят в полночь на перекресток, каждая очерчивает круг, становится у него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А вот если девушка услышит чью ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.

Приглашение на ужин

Этот метод можно назвать странным и жутким. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.



Жуткий способ гадания на Андрея: приглашение на ужин

Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.

Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?". Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!". Суженый исчезает.

Гадание на профессию

Верили, что можно на Андрея даже узнать профессий своего будущего мужа. Для этого девушки шли к реке, набирали ил со дна, приносили домой и рассматривали. Если в иле находили гвоздь – муж будет кузнецом, если треска – плотником, песок – каменщиком, а если ничего не находили – земледельцем.

Гадание на куриных перьях

Ближе к полуночи девушке надо положить на порог куриное перо и сказать: "Стоит дуб, на нем 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 яйца, в каждом яйце по 7 цыплят, один из них – покажись, дай знать, что в будущем ждать!". Когда кто-то открывал дверь, то куриное перышко, подхваченное воздухом, или за дверь улетало, или влетало в дом. Если за дверь – замужем, в дом – в девках еще год сидеть.

Можно ли предсказать себе будущее – верить только вам. Однако в древности Андреевские посиделки ассоциировались не только с этим. Посиделки в ночь на 13 декабря – это веселое и яркое действо, шутки и смех, который охватывает не только молодежь, но и старшее поколение. Это убытки, шутки, шалости, в основном ребят, которые разрешаются только в Андреевскую ночь.



Гадания и шалости в Андреевскую ночь

Гадание по коту

Если у вас дома есть кот, то он поможет вам узнать, исполнится ли ваше желание. Сначала подумайте над тем, что вы хотите и чего ожидаете. Тогда позовите кота и смотрите, какой лапой он ступит через порог. Если правой – желание исполнится.

Гадание на полотенце

В ночь на Андрея надо вывесить на улице белое полотенце, произнося "Суженый-ряженый, приди ко мне и утрись полотенцем". Если утром полотенце будет влажным, значит в новом году девушка выйдет замуж.

Гадание на дровах

Вечером на Андрея девушка должна была пойти за дровами. Наугад надо взять охапку поленьев и придя домой – посчитать их. Если выпадет четное количество – то в новом году девушка найдет свою половинку.