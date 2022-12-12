24 канал зазначає, що деякі ворожіння на Андрія можуть відкрити таємницю майбутнього і дати відповідь на багато питань: чи вийдете ви заміж, хто стане вашим судженим, коли буде весілля, чи будете ви щасливі в шлюбі тощо.

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Хоч дата 13 грудня не прив’язана, на перший погляд, ні до яких природних явищ, але за старим стилем – це 30 листопада – останній день осені, остання данина поваги старому Сонцю. Хто знає, можливо, з багатьма дискусіями про повернення української церкви до старого стилю, День Андрія Первозванного ми також святкуватимемо наприкінці осені вже через кілька років.

Як церква ставиться до ворожіння

Народні традиції ворожіння забуваються, втрачаючи свою форму і зміст. Але в ніч на 13 грудня багато дівчат бажають зазирнути у своє майбутнє. Однак, варто усвідомлювати, що під час ворожіння людина робить вибір: вона віддає свою волю, покладаючись на рішення знаків чи ворожки. І чим частіше вона це робить, тим більше відвикає самостійно шукати вихід зі складної ситуації, і тим більше людина стає слабкою і залежною.

До того ж ворожіння – це гріх проти першої Божої заповіді.

Церква однозначно проти ворожіння. Це – гріх. Бо із людиною через нібито магічні ритуали проводяться маніпуляції із її майбутнім, яке відоме, як ми знаємо тільки одному Богові. Таке хитрування з Творцем із зазиранням в прийдешній день, як показує історія – нічого доброго "не віщує". Тому, ворожіння немає нічого спільного із церковними святами та традиціями, їхнє коріння – в язичництві,

– пояснив священник Михайло Льода.

За його словами, сьогодні із ворожіння все більше роблять шоу, тобто це перетворюється у ще один спосіб розважитись. Адже багато закладів в цей день пропонують спробувати погадати на свою долю.

"Ворожба, в якій формі вона б не здійснювалась, є гріхом", – наголосив священник.



Традиції ворожіння на Андрія

Чому ворожать саме на Андрія

На Андрія, 13 грудня, юнаки та дівчата приглядалися одне до одного під час вечорниць. Після Хрещення починався сезон зимових весіль, тож було цілком можливо зустріти своє кохання на вечорницях саме на Андрія.

Тож не дивно, що дівчата у день Святого Андрія ворожать на своїх суджених. Це свого роду репетиція перед ворожінням на Святки (Святвечір). Вважається, що якщо дівчині двічі – і в цей день, і на Святки – привидиться один і той же хлопець, гадання правильне і збудеться. Але навіть до гадання треба готуватись!

Що не можна робити перед ворожінням

Якщо ви збираєтесь у цю ніч дізнатись своє майбутнє, то вам не можна їсти нічого м’ясного, тільки хліб і воду. Але найголовніша умова – щоб у цей день усі близькі родичі були ситі. Ворожать тільки дівчата або жінки. До і після гадання потрібно мовчати, поки не настане ранок.



Ворожіння на Андрія: що не можна робити перед гаданням

Існує безліч способів передбачити свою долю. І якщо ви таки наважились ворожити на Андрія – читайте в матеріалі про те, як це можна зробити в домашніх умовах.

Ворожіння на варениках

Дівчата ліпили вареники або пиріжки з дріжджового тіста. Воду для тіста дівчата носили ротом, а хлопці їх в цей час смішили. Кожна дівчина ліпила свій особливий вареник, після чого їх виставляли в ряд і кликали найближчого домашнього улюбленця. Чий вареник чи пиріжок домашній улюбленець з'їсть, та дівчина перша вийде заміж.

Вірили, що якщо собака чи кіт занесуть вареник у кут, то дівчина вийде заміж і поїде далеко від дому.

Ворожіння за допомогою ланцюжка

Дівчина залишається одна в кімнаті і бере у праву руку золотий або срібний ланцюжок. Стискаючи ланцюжок у кулаці, дівчина має зосередитись на тому питанні, яке її найбільше цікавить. Це може бути і питання про майбутнього нареченого, і про кількість дітей. Чітко уявивши, що саме цікавить, дівчина кидає ланцюжок на стіл і дивиться на фігуру, яка вийшла.



Як ворожити на Андрія за допомогою ланцюжка

Є різні інтерпретації фігур, найпопулярніші з яких:

– коло: у майбутньому складеться ситуація, для розв'язання якої треба буде докласти багато зусиль;

– овал: непроста ситуація, яка, однак, не вимагатиме особливих втрат;

– рівна лінія: успіх та найсприятливіший час для здійснення своїх мрій;

– змійка: варто бути обачним і не довіряти людям навколо тебе;

– заплутаний вузол: чекайте інтриг;

– трикутник: ознака вдачі у справах;

– метелик або бантик: до побачень, кохання, а, можливо, й весілля;

– ланцюжок, що склався в якусь букву: чекайте на новий роман з людиною, ім’я якої починається на цю букву.

Ворожіння на чашках

Треба взяти кілька непрозорих чашок. Розкладіть в них хліб, цибулю, сіль, цукор, кільце, гроші, в одну налийте воду. Тих, хто гадає, повинно бути стільки, скільки чашок. Кожен з тих, що зібралися, по черзі вибирає чашку з закритими очима. Цибуля – до сліз, хліб – до статку, кільце – до весілля, вода – вас очікує вагітність, сіль – будьте уважні, бо найближчим часом вас можуть чекати неприємності. Якщо дісталася чашка з цукром, незабаром вас очікують веселощі. Гроші – станете багатим.

Ворожіння на дрібних речах

Надвечір збираються юнаки і дівчата, беруть тацю, висипають на нього різні дрібні речі: хто – колечко, хто – запонку, хто – сережку, хто – ґудзик, монету тощо. Накривають це все рушником, співають, потім тацю під рушником кілька разів струшують, скидають рушник, і, не дивлячись, кожен тягне лівою рукою якусь з лежачих на ньому дрібничок.



Як ворожити на Андрія на дрібних речах

Це нагадує щось на зразок домашньої лотереї. Той, кому дістанеться, наприклад, монета – розбагатіє, кому дістанеться носова хустка – буде горювати в новому році, кому дістанеться ключ – придбає нове житло. А той, кому дістанеться перстень, повинен покотити його по підлозі, спостерігаючи при цьому, у яку сторону він покотиться: якщо до дверей – бути в прийдешньому році весіллю.

Ворожіння на сірниках

Передбачали долю і за допомогою сірників. На тарілку з водою клали два сірники: один – це хлопець, в ідеалі той, якому дівчина симпатизує; другий – символ самої дівчини. Потім потрібно подути на ці сірники: якщо від дівочого дихання вони зійдуться, то це ознака того, що задуманий кавалер стане нареченим.

Ворожіння на перехресті

Дівчата виходять опівночі на перехрестя, кожна окреслює коло, стає в нього і починає прислухатися до звуків вулиці – якщо чує радісні крики, сміх, пісні – скоро вийде заміж. А от якщо дівчина почує чиюсь сварку, плач або голосіння – залишатися їй, згідно з народним повір’ям, у дівчатах.

Запрошення на вечерю

Цей метод можна назвати найдивнішим та моторошним. Дівчина накриває в порожній кімнаті стіл скатертиною, заставляє його посудом, крім ножа і виделки, і каже: "Суджений-ряджений, приходь до мене вечеряти". Всі виходять, а вона, залишившись одна, замикає вікна і двері і чекає.



Моторошний спосіб ворожіння на Андрія: запрошення на вечерю

Ознаки наближення судженого: завивання вітру, удари у вікна і двері. Потім з'являється суджений. Дівчина повинна сидіти на своєму місці, не відповідати на питання, помічати риси обличчя та одяг. Суджений сідає за стіл і починає розважати її бесідою.

Дівчина повинна раптово стрепенутися і впритул запитати: "Як звати?". Суджений називає ім'я і виймає щось із кишені. У цю мить дівчина повинна сказати: "Цур, мене!". Суджений зникає.

Ворожіння на професію

Вірили, що можна на Андрія навіть дізнатись професію свого майбутнього чоловіка. Для цього дівчата йшли до річки, набирали намул із дна, приносили додому і розглядали. Якщо в мулі знаходили цвях – чоловік буде ковалем, якщо тріска – теслею, пісок – муляром, а якщо нічого не знаходили – хліборобом.

Ворожіння на курячому пір'ї

Ближче до півночі дівчині треба покласти на поріг куряче пір'я і сказати: "Стоїть дуб, на ньому 12 гнізд, у кожному гнізді по 4 яйця, в кожному яйці по 7 курчат, один з них – покажися, дай знати, що в прийдешньому чекати!". Коли хтось відчиняв двері, то куряче пір'ячко, підхоплене повітрям, або за двері відлітало, або влітало в будинок. Якщо за двері – заміжня, у будинок – в дівках ще рік сидіти.

Чи можна напророчити собі майбутнє – вірити лише вам. Проте у давнину Андріївські вечорниці асоціювались не лише з цим. Вечорниці в ніч на 13 грудня – це веселе і колоритне дійство, жарти і сміх, який охоплює не тільки молодь, а і старше покоління. Це збитки, жарти, пустощі, здебільшого хлопців, які дозволяються тільки в Андріївську ніч.



Ворожіння і пустощі в Андріївську ніч

Ворожіння по коту

Якщо у вас вдома є кіт, то він допоможе вам дізнатися, чи здійсниться ваше бажання. Спочатку подумайте над тим, що ви хочете та чого очікуєте. Тоді покличте кота і дивіться, якою лапою він ступить через поріг. Якщо правою – бажання здійсниться.

Ворожіння на рушнику

У ніч на Андрія треба вивісити надворі білий рушник, промовляючи "Суджений-ряджений, прийди до мене і утрися рушником". Якщо вранці рушник буде вологим, значить в новому році дівчина вийде заміж.

Ворожіння на дровах

Увечері на Андрія дівчина мала піти за дровами. Навмання треба взяти оберемок полін і прийшовши додому – порахувати їх. Якщо випаде парна кількість – то в новому році дівчина знайде свою половинку.