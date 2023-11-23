Цьогоріч свято Катерини відзначають 24 листопада. Тож не забудьте ввечері цього дня погадати, щоб невдовзі вдало вийти заміж.

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Ворожіння на Катерини

Мабуть, одне з найпопулярніших ворожінь – це гадання на стрічці та каблучці. Дівчата розкладають ці предмети на столі й накривають їх тарілками. Важливо, щоб стрічку та каблучку ніхто не бачив. Потім по черзі підіймають одну з тарілок. Якщо під нею буде каблучка, то дівчина вийде заміж.

Якщо дівчина хоче вийти заміж, їй потрібно зірвати декілька листочків з різних дерев. Серед них обов'язково повинна бути яблуня. Поставте ці листочки під подушку, а зранку витягніть. Якщо попадеться яблуневий, то заміж наступного року не вийдете.

Як ворожити на свято Катерини / Фото "1+1"

Також можна ввечері вийти на вулицю і послухати, з якої сторони гавкає пес. Це підкаже вам, звідки варто чекати нареченого.

Якщо на вечірні посиденьки прийде багато дівчат, то їхню долю вирішать чоботи. Їх переставляють по черзі, щоб поміряти будинок від столу до порогу. Та дівчина, чий чобіт ступить за поріг, першою вийде заміж наступного року.

Якщо дівчина самотня, вона опівночі бере горнятко з "вечерею", обгортає його рушником і йде до воріт закликати долю. Потрібно тричі прокричати: "Доле, доле, йди до мене вечеряти!". Народні повір'я кажуть, що незабаром з'явиться суджений.