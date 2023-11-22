Тому люди цього дня йдуть до церкви та просять у Катерини легких пологів, сімейного добробуту й хороших наречених. Більше про традиції свята читайте на сайті 24 Каналу.

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Раніше День святої Катерини святкували 7 грудня. Це одне із чотирьох великих жіночих свят у християнстві.

Традиції цього дня

Цей день також називають "святом дівочої долі". Адже вважається, що Катерина допомагає знайти нареченого. Тому ввечері заведено ворожити на судженого. А цілий день дівчата готуються та роблять смачні страви. Хлопці можуть приходити без запрошення, проте лише тоді, коли закінчаться гадання.

Ворожіння на Катерини / Фото depo.ua

Зранку дівчата обов'язково ходять до церкви, моляться іконі святої Катерини та ставлять свічку. У цей день чоловіки влаштовують перегони на санях, а жінки їх підтримують. Тому Катерину в народі ще називають Санницею.

Народні прикмети на цей день