Тому люди цього дня йдуть до церкви та просять у Катерини легких пологів, сімейного добробуту й хороших наречених. Більше про традиції свята читайте на сайті 24 Каналу.
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Раніше День святої Катерини святкували 7 грудня. Це одне із чотирьох великих жіночих свят у християнстві.
Традиції цього дня
Цей день також називають "святом дівочої долі". Адже вважається, що Катерина допомагає знайти нареченого. Тому ввечері заведено ворожити на судженого. А цілий день дівчата готуються та роблять смачні страви. Хлопці можуть приходити без запрошення, проте лише тоді, коли закінчаться гадання.
Ворожіння на Катерини / Фото depo.ua
Зранку дівчата обов'язково ходять до церкви, моляться іконі святої Катерини та ставлять свічку. У цей день чоловіки влаштовують перегони на санях, а жінки їх підтримують. Тому Катерину в народі ще називають Санницею.
Народні прикмети на цей день
- Якщо в цей день буде ясно світити сонце, то очікуйте на холодну зиму.
- Якщо сніг ще не випав, наступного року не буде багатого врожаю.
- Якщо зірки на небі маленькі, готуйтесь до сильного снігопаду.
- Якщо журавлі вже відлетіли в теплі краї, то потеплінь більше не буде.
- Якщо день видасться теплим, то у другій половині грудня вдарять морози.