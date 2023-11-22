Поэтому люди в этот день идут в церковь и просят у Екатерины легких родов, семейного благополучия и хороших женихов. Больше о традициях праздника читайте на сайте 24 Канала.
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Ранее День святой Екатерины отмечали 7 декабря. Это один из четырех больших женских праздников в христианстве.
Традиции этого дня
Этот день также называют "праздником девичьей судьбы". Ведь считается, что Екатерина помогает найти жениха. Поэтому вечером принято гадать на суженого. А целый день девушки готовятся и делают вкусные блюда. Ребята могут приходить без приглашения, но только тогда, когда закончатся гадания.
Гадания на Екатерины / Фото depo.ua
Утром девушки обязательно ходят в церковь, молятся иконе святой Екатерины и ставят свечу. В этот день мужчины устраивают гонки на санях, а женщины их поддерживают. Поэтому Екатерину в народе еще называют Санницей.
Народные приметы на этот день
- Если в этот день будет ясно светить солнце, то ждите холодной зимы.
- Если снег еще не выпал, в следующем году не будет богатого урожая.
- Если звезды на небе маленькие, готовьтесь к сильному снегопаду.
- Если журавли уже улетели в тёплые края, то потеплений больше не будет.
- Если день будет теплым, то во второй половине декабря ударят морозы.