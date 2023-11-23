В этом году праздник Екатерины отмечают 24 ноября. Не забудьте вечером в этот день погадать, чтобы вскоре удачно выйти замуж.

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Гадание на Екатерины

Пожалуй, одно из самых популярных гаданий – это гадание на ленте и кольце. Девушки раскладывают эти предметы на столе и накрывают их тарелками. Важно, чтобы ленту и кольцо никто не видел. Затем поочередно поднимают одну из тарелок. Если под ним будет кольцо, то девушка выйдет замуж.

Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно сорвать несколько листочков из разных деревьев. Среди них обязательно должна быть яблоня. Поставьте эти листики под подушку, а с утра вытяните. Если попадется яблоневый, то замуж в следующем году не выйдете.

Как гадать на праздник Екатерины / Фото "1+1"

Также можно вечером выйти на улицу и послушать, с какой стороны лает пес. Это подскажет вам, откуда следует ждать жениха.

Если на вечерние посиделки придет много девушек, то их судьбу решат сапоги. Их переставляют поочередно, чтобы измерить дом от стола до порога. Та девушка, чей сапог ступит за порог, первой выйдет замуж в следующем году.

Если девушка одинока, она в полночь берет чашку с "ужином", обертывает его полотенцем и идет к воротам призывать судьбу. Нужно трижды прокричать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Народные поверья говорят, что в скором времени появится суженый.