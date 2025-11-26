Що цікаво, раніше люди вірили, що існують особливі періоди, коли межа між світом живих та потойбіччям стає напрочуд тонкою. Саме в такі дні можна почути відповіді на найпотаємніші запитання. І в українській культурі існує одна ніч, яка вважається чи не найкращою для таких містичних ритуалів. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Коли потрібно ворожити?

В українському народному календарі є свято Андрія Первозванного. Це час вечорниць і дівочих надій на щасливий шлюб.

Нині існують дві дати для відзначення цього свята. За новоюліанським календарем, на який перейшли Православна Церква України й Українська Греко-Католицька Церква у вересні 2023 року, ця магічна ніч припадає з 29 на 30 листопада.

Водночас багато хто продовжує дотримуватися старого стилю та ворожити на 13 днів пізніше – у ніч з 12 на 13 грудня.

Важливо також пам'ятати, що ворожіння проводиться виключно напередодні свята, а не вранці.

Як правильно ворожити у листопаді?

На свято Андрія Первозванного дівчата здавна вдавалися до різноманітних ворожінь, щоб відкрити таємницю свого майбутнього. Ці обряди допомагали дізнатися ім'я нареченого та передбачити, яким буде наступний рік.

Один із найпростіших та найпоширеніших способів дізнатися ім'я майбутнього обранця – ворожіння на вулиці. Для цього дівчата виходили на подвір'я і зверталися до чоловіка, якого вперше зустріли. Яке ім'я він мав – так і зватимуть судженого.

Інший популярний метод пов'язаний зі сном та папірцями. Молоді жінки брали дванадцять невеликих аркушів паперу, на одинадцятьох з них писали чоловічі імена, а дванадцятий – залишали чистим. Потім клали ці записки під подушку, а вранці витягали одну навмання. Написане ім'я вказувало на майбутнього нареченого. Втім, якщо ж випадав порожній папірець, то це означало, що зустріч з другою половинкою відбудеться трохи пізніше.

Крім цього, у давнину дівчата ворожили на перехресті. Опівночі молоді жінки виходили на роздоріжжя, креслили навколо себе коло, ставали в його центр і починали уважно прислухатися до навколишніх звуків. Якщо вдавалося почути веселий сміх, то це віщувало швидке весілля, а якщо плач – самотність на наступний рік.

В які ще дні можна ворожити?