Те, як саме подружжя сяде за новорічним столом, може безпосередньо вплинути на їхні стосунки протягом наступних дванадцяти місяців. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

Як подружжя має сісти за святковий стіл на Новий рік 2026?

Для зміцнення емоційного зв'язку парам не варто сідати навпроти одне одного. Річ у тім, що таке розташування на підсвідомому рівні створює бар'єр і може спровокувати сварки у майбутньому.

Натомість найвигіднішою позицією для збереження єдності вважається сидіння під кутом 90 градусів одне до одного або ж безпосередньо пліч-о-пліч, що символізує готовність партнерів дивитися в одному напрямку та підтримувати спільні починання в новому році.

Ба більше, подружжя може посилити енергетику любові за допомогою правильного сервірування. Для цього варто лише використовувати парні елементи, наприклад, дві однакові свічки чи кришталеві келихи. Так, симетричне розташування декору біля місць пари створюють потужний "магніт", який притягне взаєморозуміння в прийдешньому році.

Як правильно сідати подружжю за новорічний стіл 2026 / Фото Freepik

У контексті 2026 року, покровителем якого буде стихія Вогню, доречним буде використання червоних та золотистих елементів у декорі столу, які відповідають актуальним трендам та символізують пристрасть, що не згасне.

А на завершення свята подружжя має поцілуватися рівно опівночі. Саме це, за версією видання Vogue, дозволить парі увійти в новий життєвий цикл як єдине ціле.

