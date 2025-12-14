Щоб зробити наступні 12 місяців максимально успішними, варто заздалегідь познайомитися з новим покровителем, дізнатися про його вподобання та секрети прихильності. Про символ і головні кольори 2026 року – пише 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Яка тварина буде символом 2026 року?

2026 рік пройде під егідою Червоного Вогняного Коня. У східному календарі це сьомий знак, що уособлює нестримну енергію, впевненість та відповідальність. Цей тотем також символізує рішучість, витривалість та здорову впертість.

Кінь – природжений лідер, який не вміє програвати та завжди знаходить мотивацію для боротьби. Він обожнює як фізичну, так і інтелектуальну активність, але іноді може зазнавати чужого впливу.

Цікаво, що китайська астрологія описує Коня як принципову та шляхетну тварину. Саме тому головне завдання 2026 року – навчитися керувати цією потужною стихією. Як тільки ви опануєте свою енергію, жодна перешкода не зможе зупинити вас на шляху до мети.

Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото Freepik

Які головні кольори 2026 року?

Безперечним фаворитом 2026 року стане червоний. Це колір стихії Вогню та символ пристрасті, тріумфу й життєвої сили. Використовуйте його в гардеробі чи інтер'єрі, щоб пробудити внутрішню міць та пришвидшити реалізацію амбітних планів.

Червоний – головний колір 2026 року / Фото Freepik

Крім цього, астрологи радять доповнювати палітру відтінками, що резонують з Сонцем. Так, золотий притягує фінансовий успіх і символізує розкіш, а жовтий та помаранчевий дарують натхнення й стимулюють креативність, зазначає ChinaHighlights. Також необхідним для балансу є зелений колір, адже він врівноважує бурхливу вогняну енергію, сприяючи росту та гармонії.

Золотий колір / Фото Freepik

Важливо пам’ятати, що сірі та похмурі тони краще не використовувати у гардеробі чи інтер'єрі. Річ у тім, що вони можуть роздратувати Вогняного Коня та притягнути негаразди.

Для кого 2026 рік буде щасливим?

Китайський гороскоп пророкує сприятливий період для багатьох знаків. Кінь чудово ладнає з Тиграми, Собаками, Вівцями, Зміями, Мавпами та Півнями. Для представників цих знаків рік обіцяє нові горизонти та безліч радісних моментів.

Натомість Щурам варто бути обачними, адже 2026 рік може підготувати для них низку випробувань, які вимагатимуть витримки.

Для тих, хто народився безпосередньо в рік Коня, 2026-й стане часом розквіту. Їхні найкращі риси, такі як сміливість і рішучість, посиляться в рази.

У чому зустріти 2026 рік?

Головне правило новорічного образу – свобода рухів та впевненість. У колірній гамі робіть ставку на червоний, бордовий, вишневий, а також благородні золоті та бронзові відтінки.

Як стриману альтернативу можна використати чорний, пісочний, кремовий чи карамельний кольори. Щодо матеріалів образу, то забудьте про дешеву синтетику, адже тотемна тварина цінує натуральність та якість. Саме тому шовк, сатин, льон, оксамит, замша або шкіра стануть найкращим вибором.

До того ж ваш образ чудово довершать металеві прикраси з червоним камінням та стійке взуття, що символізує впевнені кроки у майбутнє. А ідеальним ароматом стануть теплі парфуми з нотками кориці, сандалу або ванілі.

Водночас залиште у шафі одяг "водних" та холодних відтінків, наприклад, синій, сірий і фіолетовий, а також надто тісне вбрання, щоб не "загасити" вогонь удачі та не обмежувати волелюбного покровителя року.