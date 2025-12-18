Якщо поставити ялинку у період спадного Місяця або під впливом певних знаків зодіаку, то виникає високий ризик перенести негатив у Новий 2026 рік, який пройде під егідою Червоного Вогняного Коня. Саме тому існують конкретні періоди, коли краще відкласти іграшки та гірлянди, щоб не нашкодити власній удачі, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Не пропустіть Їх не любить Червоний Вогняний Кінь: в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026

Коли не можна ставити ялинку?

Насамперед варто оминати 17 і 18 грудня. Їх ще називають Днями Гекати, що знаменують найтемнішу фазу перед Молодиком. Якщо поставити ялинку 18 грудня, то святкове дерево, замість радості, може викликати відчуття спустошення, апатії та навіть спровокувати дрібні сварки.

Не менш небезпечним днем вважається 29 грудня. Адже Місяць, який перебуває у знаку Близнюків, створює енергію хаосу та розсіяності, зазначає Cafe Astrology. Спроба прикрасити дім у цей день загрожує перетворитися на безлад із заплутаними гірляндами й розбитим декором, що швидко змінить святковий настрій на роздратування.

Крім того, езотерики радять бути обережними з датою 30 грудня. Хоча багато хто відкладає все на останній момент, цей день характеризується емоційною нестабільністю, тож процес декорування може забрати останні сили, залишивши вас втомленими та без ресурсу напередодні новорічної ночі.

Якщо ж ви плануєте ставити ялинку вже у січні, то слід уникати 3, 12, 18 та 30 числа, які вважаються несприятливими для будь-яких оновлень інтер'єру.

У які дати не можна ставити ялинку 2025 / Фото Freepik

В які дати можна ставити ялинку?