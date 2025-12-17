Щоб не накликати біду та не відлякати удачу на наступні 12 місяців, важливо правильно підібрати святковий гардероб. В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2026 – розповідає 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

В яких кольорах не можна зустрічати Новий 2026 рік?

На новорічну ніч варто відмовитися від сірих, холодних та надмірно похмурих відтінків у гардеробі чи домашньому декорі. Така невиразна палітра асоціюється з буденністю та сумом, що категорично дисонує з яскравою і життєрадісною природою символу року. Такі кольори можуть не лише роздратувати Вогняного Коня, а й, за повір'ями, притягнути фінансові втрати та низку дрібних життєвих негараздів.

Крім того, під найсуворішу заборону потрапив глибокий темно-синій колір. Річ у тім, що він уособлює воду, яка здатна загасити вогонь – головну стихію 2026 року. Використання цього кольору може відлякати удачу на наступні дванадцять місяців.

Темно-синій – колір, в якому не можна зустрічати Новий рік 2026 / Фото Freepik

Також недоречним вибором для святкування стане класична стриманість чорного та білого кольорів. Це поєднання зазвичай вважається еталоном елегантності, але для зустрічі динамічного та експресивного Коня воно є надто суворим та офіційним. Саме тому краще відкласти монохромні речі для ділових буднів, щоб не образити покровителя року своєю консервативністю та не накликати на себе зайву суворість долі.

У чому зустрічати Новий рік 2026?