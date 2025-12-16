Якщо раніше цей період асоціювався з вихідними та перенесенням робочих днів, то цьогорічний сезон свят знову пройде за особливими правилами. Ключовим фактором, що визначає графік роботи, залишається продовження дії воєнного стану. Згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", звичні норми Кодексу законів про працю тимчасово призупинені, повідомляє 24 Канал.

Чи будуть вихідні на Новий рік і Різдво 2025?

Відтак стаття 73 Кодексу законів про працю, яка у мирний час гарантувала додаткові вихідні дні на державні свята, втратила чинність. Відповідно, правило, за яким святковий день у будні ставав вихідним, а свято у вихідний переносилося на понеділок, наразі не діє.

Звертаючись до календаря на 2025 – 2026 роки, можна побачити, що і Різдво Христове, 25 грудня, і Новий рік, 1 січня, припадають на четвер. Для працівників державних установ, підприємств критичної інфраструктури та державного сектору ці дні будуть звичайними робочими днями. Оплата праці за них здійснюватиметься у стандартному розмірі, як за будь-який інший звичайний день, і жодних скорочених днів напередодні на державному рівні не передбачається.

Водночас важливо розуміти, що для приватного бізнесу ситуація може бути іншою. Законодавство не забороняє приватним підприємцям та власникам компаній встановлювати індивідуальні графіки роботи. Тому рішення про надання вихідних 25 грудня та 1 січня у приватному секторі залишається виключно на розсуд роботодавця. Керівники мають право подарувати своїм командам додатковий відпочинок, але це є їхнім особистим бажанням, а не вимогою закону.

Коли українці відпочиватимуть у грудні 2025?