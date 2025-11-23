Вважається, що ворожити найкраще саме у вечір напередодні свята, тобто з 23 на 24 листопада. 24 Канал зібрав найпопулярніші та перевірені часом способи ворожіння на судженого, долю та весілля.

Цікаво Вже завтра – День ангела Катерини 2025: красиві картинки-привітання

Як правильно ворожити на Катерини?

Ворожіння на вишневій гілці

Найвідомішим ритуалом свята Катерини є ворожіння на вишневій гілці. За традицією, дівчина має зрізати її на світанку або ж у передсвятковий вечір і поставити у воду біля ікон. Далі залишається лише уважно спостерігати.

Так, якщо до свята Маланки гілочка розквітне, то дівчина вийде заміж вже наступного року. Водночас поява зелених листків на гілці віщує хороший рік та можливе поповнення в родині.

А якщо вишня засохне, то це поганий знак. У такому разі дівчині не варто очікувати найближчим часом позитивних змін в особистому житті.

Ворожіння на іменах

Тим, хто хоче дізнатися конкретне ім'я майбутнього чоловіка, стане в пригоді давній спосіб із папірцями. Перед сном під подушку покладіть нарізані аркуші з різними чоловічими іменами, обов'язково залишивши один порожнім. Вранці треба витягнути один із них навмання. Яке ім'я випаде – так і зватимуть судженого.

Чистий папірець означатиме, що доля поки воліє тримати це в таємниці.

Ворожіння на долю / Фото Freepik

Ворожіння "Місточок"

Щоб побачити образ нареченого, у давнину дівчата будували символічний "місточок". Для цього молоді жінки ставили під ліжко миску з водою і клали зверху прутик.

Потім дівчата просили свого судженого перевести їх через цей міст. Вважалося, що чоловік, який насниться цієї ночі, і буде майбутнім нареченим.

Ворожіння на крупах

На дівочих посиденьках часто ворожили на статки майбутнього обранця, використовуючи крупу. Так, у миску з зерном дівчата ховали дрібні предмети. Наприклад, монету, перстень чи ґудзик, а потім навмання брали жменю. Що цікаво, кожен з цих предметів мав різне трактування. Зокрема, монета обіцяла багатого нареченого, перстень – швидке весілля, а ґудзик – скромне життя.

Що кажуть у церкві про ворожіння?

У ПЦУ запевняють, що розклади карт таро, передбачення та ворожіння прийшли від Диявола, який прагне контролювати людей та тримати їх у рабстві. У людини немає визначеної наперед долі, адже Господь створив усіх вільними. Тому майбутнє християнина має залежати від його власних вчинків.

Основною причиною ворожіння і гадань – є маловірство, оскільки тоді людина відмовляється від віри в Бога та починає довіряти комусь, хто забезпечує передбачення.

Крім цього, ворожіння змушує людей знімати з себе відповідальність та перекладати її на інших.

Священники Православної Церкви України наголошують, що всі негаразди можна подолати не лише власними силами, а з Божою допомогою.

Для написання матеріалу використані джерела: ukr.media та Traditions.in.ua.