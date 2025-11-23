Цей давній обряд традиційно проводять на свято Катерини, що припадає на 24 грудня, щоб дізнатися більше про свого судженого та майбутнє весілля. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Дивіться також Давній обряд наших предків: навіщо на свято Катерини зрізають вишневу гілочку

Свято Катерини 2025: як ворожити на вишневій гілочці?

До сходу сонця варто піти у сад та підійти до вишневого дерева. Зрізаючи з нього гілочку, подумки попросіть долю показати вам майбутнє. Потім принесіть цю гілку додому та поставте її в посудину з водою. Наші предки, наприклад, обирали для цього покуття – місце біля ікон, але в сучасних умовах підійде світле місце в кімнаті.

Після цього починається найважливіший етап – очікування. Так, за гілочкою треба доглядати та спостерігати аж до Щедрого вечора, 31 грудня. Саме в цей день ви дізнаєтеся більше про своє майбутнє.

Якщо гілочка зацвіла, то це гарний знак, який віщує весілля або зустріч кохання вже в наступному році, зазначає Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Якщо ж на вишні з'явилися лише листочки, але не квіти, то для хлопців це означало, що наречена буде тихою і простою, а для дівчат – що рік пройде спокійно, але без гучних подій. Однак якщо гілка повністю всохла, то це пророкувало самотність або невдалий шлюб.

Вишнева гілочка / Фото Pinterest

Як ворожити на іменах, щоб приснився наречений?