Одним з найцікавіших українських обрядів цього дня є ворожіння на вишневій гілочці. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Дивіться також Від Романа до Йордана: календар найпопулярніших зимових свят

Свято Катерини 2025: навіщо зрізають вишневу гілочку?

Наші предки вірили, що вишня здатна показати, чи варто чекати весілля в новому році. За давнім звичаєм, ще до сходу сонця дівчина йшла у садок, де зрізала гілочку вишні. Після цього вона ставила її в хаті у пляшку з водою, зазвичай на покутті. Далі залишалося лише доглядати за гілочкою та чекати до свята Маланки, 31 грудня.

Якщо до Щедрого вечора вишня зацвіла, то дівчина мала б зовсім скоро вийти заміж. А якщо гілочка засохла, то це означало, що заміжжя цьогоріч не буде. У такому разі дівчині доводилося знову просити заступництва у Богородиці, але вже восени, на свято Покрови.

Що цікаво, у давнину деякі хлопці також збирали гілочки вишні на свято Катерини. Адже хотіли дізнатися більше про своїх майбутніх дружин, зауважує Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Так, молоді хлопці ставили ці гілочки у глечики, спостерігаючи за ними до Різдва чи Маланки. Якщо вишня випускала листя, але не зацвітала, то дружина мала б бути скромною і тихою. Водночас суха гілка попереджала про ледачу й сварливу жінку.

Які ще є спосіб ворожіння на судженого?