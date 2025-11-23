Одним з найцікавіших українських обрядів цього дня є ворожіння на вишневій гілочці. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.
Свято Катерини 2025: навіщо зрізають вишневу гілочку?
Наші предки вірили, що вишня здатна показати, чи варто чекати весілля в новому році. За давнім звичаєм, ще до сходу сонця дівчина йшла у садок, де зрізала гілочку вишні. Після цього вона ставила її в хаті у пляшку з водою, зазвичай на покутті. Далі залишалося лише доглядати за гілочкою та чекати до свята Маланки, 31 грудня.
Якщо до Щедрого вечора вишня зацвіла, то дівчина мала б зовсім скоро вийти заміж. А якщо гілочка засохла, то це означало, що заміжжя цьогоріч не буде. У такому разі дівчині доводилося знову просити заступництва у Богородиці, але вже восени, на свято Покрови.
Що цікаво, у давнину деякі хлопці також збирали гілочки вишні на свято Катерини. Адже хотіли дізнатися більше про своїх майбутніх дружин, зауважує Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Так, молоді хлопці ставили ці гілочки у глечики, спостерігаючи за ними до Різдва чи Маланки. Якщо вишня випускала листя, але не зацвітала, то дружина мала б бути скромною і тихою. Водночас суха гілка попереджала про ледачу й сварливу жінку.
Які ще є спосіб ворожіння на судженого?
Одним із найпопулярніших методів ворожіння на Катерини, який легко відтворити сьогодні, є ритуал з дванадцятьма папірцями. Його суть доволі проста: дівчині потрібно взяти дванадцять невеликих клаптиків паперу й написати на них різні чоловічі імена. Водночас варто залишити один аркуш абсолютно чистим.
Після цього усі записки ретельно перемішують і кладуть під подушку перед сном, подумки налаштовуючись на зустріч із судженим уві сні. А вже вранці навмання витягують один папірець.
Написане на ньому ім'я вказуватиме на майбутнього чоловіка. Однак якщо дівчині попадеться порожній листок, то це означатиме, що весілля відбудеться ще не скоро і долі потрібен час.