Ці люди сприймають інтуїцію як щось надприроднє, пише 24 канал. Їхній внутрішній голос допомагає їм вирішити всі проблеми та опинятися в правильному місці та в правильний час.

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Терези

Терези мають дуже добре розвинену інтуїцію, яка стосується любовної сфери. Ці представники знаку відчувають все, що пов’язано з їхньою коханою половинкою. Особливо гостро відчуваються негативні моменти. Терези вмить можуть відчути якусь проблему, яка чекає їхніх рідних людей.

Скорпіони

Скорпіони мають вроджений інстинкт, який допомагає їм уникнути небезпек. Також Скорпіони часто слухають свій внутрішній голос, який дає їм правильні підказки та не дає звернути з шляху. Інтуїція Скорпіонів допомагає їм у багатьох особистих справах.

Козероги

Козероги можуть дуже добре відчувати емоції інших. Вони можуть прорахувати ситуацію на кілька кроків вперед та навіть бачити майбутнє. Часто в Козерогів сняться сни, які є віщими. Ці представники знаку добре відчувають людей та завжди обирають тих, хто їм близький за духом.