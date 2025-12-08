Астрологи розповіли, яким буде 8 грудня 2025 року для усіх знаків зодіаку. Прислухайтеся до своїх бажань, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Не стримуйте себе: ці знаки зодіаку досягнуть небувалих висот у 2026 році

Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 грудня для Овнів

Дорогі Овни, зорі прогнозують для вас по-справжньому класний 2026 рік. Буде і прорив у кар'єрі, і гарні новини в особистому житті. Вже найближчим часом ви відчуєте неймовірну жагу до життя та бажання рухатися вперед.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 грудня для Тельців

Очікуйте на приємний жест від коханої людини або навіть від незнайомця. Сюрприз буде дійсно приємним.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 грудня для Близнюків

Дорогі Близнюки, зовсім скоро ваша мрія нарешті здійсниться. Зорі натякають, що ви наближаєтеся до свого найкращого моменту в році.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 грудня для Раків

Понеділок буде не менш прекрасним за вихідні. Хороший настрій, легкість та багато сміху. Сьогодні – дійсно чудовий день.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 8 грудня для Левів

Як тільки закінчиться робочий день, одразу йдіть розслаблятися. Сходіть у кіно, повечеряйте у закладі або просто займіться тим, що ви так любите.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 8 грудня для Дів

Складні завдання можуть дещо розлютити, дорогі Діви. Але пам'ятайте, що саме так ми стаємо отримуємо важливий досвід та вміння.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 грудня для Терезів

Терези допоможуть сьогодні розв'язати складну ситуацію на роботі. Колеги будуть вражені тим, як вправно та елегантно ви вирішили проблему.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 грудня для Скорпіонів

Важливо залишатися чесним, але справедливим. Не дозволяйте нікому вилазити собі на голову.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 грудня для Стрільців

Вранці обов'язково складіть план на увесь день. Сьогодні краще його дотриматися, щоб не допустити хаосу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 грудня для Козорогів

Зорі вважають, що Козорогам настав час запланувати нову поїздочку. Ввечері подумайте, куди саме ви хотіли б вирушити під час відпустки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 грудня для Водоліїв

Вивчати досвід інших людей – це правильне рішення. Але пам'ятайте, що ви йдете своєю дорогою. І рішення краще приймати самостійно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 грудня для Риб

Робоча рутина допоможе відволіктися від неприємних думок. Вже ввечері ви відпустите негативні емоції.