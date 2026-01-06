Тиждень буде справді чудовим фактично для всіх знаків зодіаку. Та ця двійка відчує космічну енергію по-особливому, розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Хто буде щасливчиком цього тижня?

Овен

Гороскоп для Овнів

Останнім роками інтуїція дещо "гралася" з вами. То вела вперед, то говорила деякими загадками. Знаки Всесвіту так і відчувалися.

Він готує вас до справжньої великої "гри". Але зараз важливо сповільнитися. Тиша допоможе відчути правильний напрямок. Важливо ще раз довіритися своїм відчуттям. Так ви побачите подальший шлях.

Риби

Гороскоп для Риб

Астрологи часто називають Риби особливим знаком зодіаку. Саме ці люди володіють неабиякою інтуїцією та мрійливістю. Інколи це поєднання може привести до хибних висновків. Але це нормально. Усі ми помиляємося.

Саме цього тижня Всесвіт допоможе Рибам розібратися зі своїми бажаннями та цілями. Якщо зануритеся у творчість, то виникне цікава ідея, яка здатна з часом принести бажаний результат.