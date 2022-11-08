Эти люди воспринимают интуицию как нечто сверхъестественное, пишет 24 канал. Их внутренний голос помогает им решить все проблемы и оказываться в правильном и правильном месте.

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Весы

Весы имеют очень хорошо развитую интуицию, относящуюся к любовной сфере. Эти представители знака ощущают все, что связано с их любимой половинкой. Особенно остро ощущаются отрицательные моменты. Весы мгновенно могут почувствовать какую-то проблему, ожидающую их родных людей.

Скорпионы

Скорпионы обладают врожденным инстинктом, который помогает им избежать опасностей. Скорпионы часто слушают свой внутренний голос, который дает им правильные подсказки и не дает свернуть с пути. Интуиция Скорпионов помогает им по многим личным делам.

Козероги

Козероги могут очень хорошо испытывать эмоции других. Они могут просчитать ситуацию на несколько шагов вперед и видеть будущее. Часто у Козерогов снятся сны, которые есть вещие. Эти представители знака хорошо чувствуют людей и всегда выбирают тех, кто им близок по духу.