Ці знаки Зодіаку дуже погано йдуть на контакт, пише 24 канал. Вони не вміють пробачати та постійно згадують минулі конфлікти і негаразди.

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Близнюки

Близнюки постійно накопичують у собі образи. Вони не пробачають тих, хто погано з ними вчинив чи негативно висловився у їхній адрес. Потерпілі будуть постійно згадувати слова кривдників та виношувати план помсти.

Скорпіони

Скорпіони абсолютно непоблажливі. Вони не вміють пробачати та входити у стан іншої людини та поставити себе на її місце, зрозумівши її емоції у певний момент. Навіть коли у Скорпіонів просять пробачення, вони все одно б’ють кривдників по больових точках та слабких місцях.

Стрільці

Стрільці дуже довго люблять ображатися. Вони люблять привертати до себе увагу та хочуть, щоб у них постійно просили пробачення. Стрільці надзвичайно емоційні, тому все приймають дуже близько до серця.