Є багато людей, які заздрять успіхам іншим, пише 24 канал. Вони завжди зверхньо відносяться до чужої роботи, особистого життя та здійсненню мрій інших, оскільки самі не в силах зробити навіть й половини.

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Козероги

Козероги часто відчувають заздрість до успіху інших. Коли вони бачать, що їхні колеги чи друзі здійснюють свої цілі, то вдаються до критики. Вони рідко щиро радіють за успіхи інших і лише постійно себе картають за те, що не можуть бути такими, як їхні знайомі.

Скорпіони

Скорпіонам важко сприймається чужий успіх. Вони не сприймають того, що в когось може бути щось краще, ніж у них. Якщо хтось вдало схуд, отримав вищу посаду, поїхав за кордон чи знайшов своє кохання, то Скорпіони впадають у відчай від того, що не мають всіх благ водночас, як їхнє коло оточення.

Леви

Леви дуже зляться успіху інших, особливо це стосується колег. Вони з докором дивляться на тих, в кого більша зарплатня чи вища посада. Іноді Леви доходять до того, що будують підступи за спиною в інших. Вони завжди в усьому хочуть бути на першому місці, а якщо не виходить – починають мстити.