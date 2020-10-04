Безліч зірок українського шоу-бізнесу не лише колеги по сцені, а й друзі в реальному житті. Ексучасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва ще 12 років тому познайомилась з Наталією Могилевською і товаришує з артисткою досі. Однак перша зустріч співачок відбулась за вкрай незручних обставин.

2 серпня Наталія Могилевська відсвяткувала 45-річчя гучною вечіркою в розкішному ресторані Києва на березі Дніпра, куди запросила весь зірковий бомонд. Серед гостей були й колишній підопічний екссоліст гурту "ДіО.фільми" Володимир Дантес з дружиною Надею Дорофєєвою. Для програми "Світське життя" співачка зізналась, що з Могилевською товаришує давно.

Читайте також Наталія Могилевська показала кумедні архівні фото з Данилком і пригадала курйозний вечір

Артистки познайомились ще 12 років тому, коли Наталія Могилевська була продюсеркоюю і ведучою телепроєкту "Шанс". Тоді Надя Дорофєєва лише починала свою музичну кар'єру, не була співачкою гурту "Время и стекло" та брала участь в талант-шоу "Шанс". Варто зазначити, що вона стала фіналісткою проєкту.

Як з'ясувалось, перша зустріч знаменитостей відбулась в магазині, у якому вдягали всіх учасників "Шансу". Дорофєєва зайшла до жіночої роздягальні, де була Могилевська була голою. Однак інцидент аж ніяк не знітив зірку, і вона з радістю привіталась з молодою виконавицею.

Вона була гола. Я одразу зрозуміла, що вона проста і класна дівчина,

– наголосила Надя Дорофєєва.



Дорофєєва з Могилевською і чоловіком / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, що "Шанс" – не єдиний телепроєкт, який зводив зірок на одній сцені. Разом Надя Дорофєєва і Наталія Могилевська брали участь в першому оновленому сезоні шоу "Танці з зірками". Тоді 45-річна артистка виборола перемогу, обійшовши зіркову колегу, а не паркеті між ними вирувала справжня боротьба.