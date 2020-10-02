Сьогодні, 2 жовтня, свій 47-й день народження святкує Андрій Данилко. Зіркові колеги публічно вітають співака і композитора. Артистка Наталія Могилевська пригадала буремну юність з іменинником і показала курйозні фото.

На особистій сторінці в інстаграмі Наталія Могилевська привітала Андрія Данилка з 47-річчям. Вітання співачки яскраво вирізнялось серед інших. Вона відшукала спільні фото з музикантом, зроблені у вечори, які вони провели в компанії співака Еля Кравчука та письменниці Лади Лузіної.

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Наталія Могилевська не стала розсекречувати рік і привід вечірок, однак фани припустили, що це відбулось близько 20 років тому. Зірка пригадала, що саме в компанії Данилка написала одну з найвідоміших своїх пісень "Лимоновый фонарь", яка вийшла 2003 року.

Ми грали у фанти, ремонтували на спір бачок в унітазі, одна наша подруга весь вечір бігала напівголою за Данилком. Потім ми жартома написали пісню "Лимоновый фонарь". Було дуже весело. З Днем народження, любий друже Андрій Данилко. Я за тобою сумую,

– написала Наталія Могилевська.

На фото струнка Могилевська позувала без косметики з природним русявим кольором волосся. На одному з кадрів вона зображена у яскравому топі з принтом, а на іншому – в обтислій чорній сукні в рубчик. Молодий Андрій Данилко позував у джинсах і чорній кофті, а на одній зі світлин цілував ніжку Лузіної.

Могилевська з Андрієм Данилком / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Могилевська з Андрієм Данилком / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, що з Ладою Лузіною Наталію Могилевську пов'язує не лише дружба, а й творчість. 2003 року письменниця написала книжку "Пригоди Наталі Могильової і відьми Іванни Карамазової", прообразами головних героїв якої були Могилевська та сама Лузіна.