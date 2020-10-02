Сегодня, 2 октября, свой 47-й день рождения празднует Андрей Данилко. Звездные коллеги публично поздравляют певца и композитора. Артистка Наталья Могилевская вспомнила бурную юность с именинником и показала курьезные фото.

На личной странице в Инстаграме Наталья Могилевская поздравила Андрея Данилко с 47-летием. Поздравление певицы ярко выделялось среди других. Она отыскала совместные фото с музыкантом, сделанные в вечера, которые они провели в компании певца Эля Кравчука и писательницы Лады Лузиной.

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Наталья Могилевская не стала рассекречивать год и повод вечеринок, однако фаны предположили, что это произошло около 20 лет назад. Звезда вспомнила, что именно в компании Данилко написала одну из самых известных своих песен "Лимоновый фонарь", которая вышла в 2003 году.

Мы играли в фанты, ремонтировали на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко. Потом мы в шутку написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело. С Днем Рождения, дорогой друг Андрей Данилко. Я по тебе скучаю,

– написала Наталья Могилевская.

На фото стройная Могилевская позировала без косметики с естественным русым цветом волос. На одном из кадров она изображена в ярком топе с принтом, а на другом – в обтягивающем черном платье в рубчик. Молодой Андрей Данилко позировал в джинсах и черной кофте, а на одной из фотографий целовал ножку Лузиной.

Могилевская с Андреем Данилко / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Могилевская с Андреем Данилко / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Отметим, что с Ладой Лузиной Наталью Могилевскую связывает не только дружба, но и творчество. В 2003 году писательница написала книгу "Приключения Натальи Могилевской и ведьмы Иванны Карамазовой", прообразами главных героев которой были Могилевская и сама Лузина.