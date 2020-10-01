Певица Наталья Могилевская после смены имиджа экспериментирует со стилем. В ее гардеробе появилось множество ярких вещей, которые звезда сочетает в дерзких образах. В пасмурный день она прогулялась по Киеву в кожаном плаще.

Во время последних светских мероприятий 45-летняя Наталья Могилевская доказала, что ее модные предпочтения изменились. Однако новые образы звезда выбирает не только для публичных появлений, но и в повседневной жизни. В инстаграм-профиле она показала пример эффектного осеннего наряда, который точно не оставит вас без внимания.

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Образ Натальи Могилевской

По улицам Киева артистка гуляла в одежде бренда FUCKEL. Она выбрала широкие джинсы с высокой талией и черный топ с глубоким вырезом. Наверх знаменитость накинула длинный кожаный плащ черного цвета с лакированными вставками на воротнике. Застегивать его Наталья Могилевская не стала, поэтому выглядела довольно вызывающе во время движения.

С собой знаменитость прихватила черную сумку на широком ремне, а образ довершила массивными серебряными серьгами. Певица продефилировала по набережной с укладкой и насыщенным макияжем.